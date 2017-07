Troisième soirée du Heiva 2017 : Ovation pour les “grandes dames” de Tamariki Poerani

Le public s'est déplacé en masse ce samedi pour assister au grand retour sur les planches de To'ata de la troupe originaire des Tuamotu, Tamariki Poerani. Menée depuis 1986 par Makau Foster, qui a annoncé dernièrement son souhait de se mettre en retrait de la scène , Tamariki Poerani et ses artistes ont rendu un vibrant hommage aux femmes qui " ont dédié et dédient leur vie à l'éducation de la jeunesse, à l'enseignement des valeurs et à la transmission des savoirs". Des femmes qui à l'image de leur leader ont depuis des décennies formé de nombreuses générations d'artistes souvent récompensés lors des précédentes éditions du Heiva et qui ont à leur tour su transmettre cette culture si précieuse.