Troisième journée de courses à l'hippodrome de Pirae

Dès 13 heures, se tiendront les opérations de pesée des jockeys devant le bâtiment Pari Mutuel où vous pourrez parier sur vos canassons favoris dès 13h30.Dès 14h00 une course de poneys attelés avec les jeunes drivers en herbe se tiendra sur une distance de 400m.A 14h30 sera donné le départ de la course des galopeurs importés sur 1300m avec un départ en starting gates, la grande question étant de savoir si l’étalon Kaptain Kirkup monté par Alain Santoni prendra sa revanche sur la jument Terenui montée par Janice Formont, après avoir perdu d’un nez lors de la dernière journée.A 15h10 le départ de la course des trotteurs attelés sera lancé, sur une distance de 2500m avec cinq chevaux au départ derrière l’autostart. Les favoris Gosimongo et Donny Wood le dernier vainqueur, seront-ils encore dans le trio gagnant, s'interrogent les spécialistes.Dès 15h50 la Course des galopeurs nés à Tahiti, sur 1300m départ starting gates, se tiendra. Au programme, le duel entre l’étalon Angel monté par Lia Pito, opposé à la jument Heiva qui sera montée par Tuatiti Teuruarii. Avec 2 victoires en 3 courses, Heiva fait figure de favorite.Pour finir, à 16h30 se tiendra la grande Course de ambleurs attelés, sur une distance de 2500m avec 7 chevaux au départ. Mr Wunderbar drivé par James Yun Sao sera opposé à la jument Sifty Tuesday drivée par Pierre Izal, vainqueur de la dernière journée.