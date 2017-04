Trois paquebots de croisières feront escale à Papeete, les 26, 27 et 28 avril

Rédaction Web

Le Emerald Princess, avec 3006 passagers et 1144 membres d’équipage à son bord, croise actuellement sur Bora Bora et arrivera à Papeete, ce mercredi à huit heures, puis, il quittera Papeete, jeudi matin en direction de Moorea.Autre navire de croisière attendu, le Radiance Of the Seas, avec avec 2116 passagers et 883 membres d’équipage. Il arrivera à Papeete, jeudi matin à 8 heures pour repartir dans la soirée sur Moorea, où il sera à quai vendredi dès 8 heures du matin. Ensuite il voguera vers Bora Bora qu'il devrait atteindre samedi 29, vers 8 heures.Enfin, Le Solstice qui compte 2775 passagers et 1500 membres d’équipage, se présentera dans la rade de Papeete vendredi à 10 heures. Il restera à quai avant de repartir dans la soirée sur Moorea où il a prévu d'accoster samedi à 7 heures du matin. Il quittera l'île sœur à 18 heures afin de rejoindre Bora Bora, où il devrait arriver dimanche à 7 heures.