Trois nouveaux véhicules d'intervention pour les pompiers du Tuamotu

Ces 3 nouveaux véhicules intervention mousse dit VIM 60 seront prochainement affectés sur les pistes de Hao, Tikehau et Makemo. Ces engins de lutte contre l'incendie peuvent transporter 6300 litres d'eau et 940 litres d'émulseur.

Ils répondent à un niveau de protection réglementaire lié au trafic aérien. 1 /3 des aérodromes de Polynésie sont de niveau 5.



La direction de l'aviation civile exploite 43 aérodromes où se posent de plus en plus d’ ATR 72. Jusqu'à présent, les véhicules d'intervention étaient des VIM 24 avec des citernes plus petites. Il en fallait donc 2 sur les atolls. Avec L'acquisition de ces 3 nouveaux camions, l'aviation civile peut redéployer des moyens sur d'autres îles.



Ces engins sont équipés notamment d'une lance d'une portée de 30 mètres avec un débit de 400 litres par minute et d'autres outils de lutte contre le feu. Les pompiers travaillent en binôme. Tous ont été formés en métropole pour avoir les qualifications de chauffeur et opérateur.

10 camions de ce type ont été achetés pour un montant de 57 millions de francs. Les 2 prochains véhicules seront affectés à Rurutu et Tubuai.



Rédaction web