Trois mille logements sociaux sortiront de terre d'ici 2020

Rédaction Web avec Matahi Tutavae

Pour ce faire, le Pays compte faire appel aux entreprises privées. A ce jour dix opérateurs sont agréés. Les projets immobiliers devront répondre aux critères et aux coûts fixés par l’OPH.Annuellement, on pourrait s’attendre à la construction de 150 unités en logement groupés, de 500 maisons et 350 appartements à loyers modérés. L’OPH à terme sera en charge de la gestion de ces nouvelles acquisitions.Jean-Christophe Bouissou, ministre du Logement, nous en dit plus. "Nous avons acté le fait de faire appel à des opérateurs de logement sociaux privés, qui répondent aux critères sociaux de construction de logements. Que ce soit le coût au m2, ou la charge foncière."Les pouvoirs publics s'engagent à terme, à la certification de ces collectifs d'habitation, d'acquérir les habitations en question. "Notre souhait est de permettre à ces petit collectifs d'être intégrés dans le tissu urbain, ceci afin d'éviter de trop grandes concentrations et de permettre la mixité sociale."Eviter donc ce que l'on connaît en métropole avec les cités. "Avoir des gens qui connaissent des difficultés de vie, mais qui seront à l'intérieur de quartiers, où l'on retrouve un certain équilibre."L'OPH seule ne pourrait suivre le mouvement, et c'est pour cela que le gouvernement fait appel aux entreprises privées. "L'OPH continue à augmenter sa production, 150 logements sociaux par an, c'est ce que peut fournir l'OPH sur les cinq prochaines années, et donc il nous faut démultiplier, (…) car nous avons 2 500 familles qui sont en attente, et cela nous permet de diviser par deux le temps d'attente."