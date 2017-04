Trois communes polynésiennes dans le Top 10 des plus gros scores de Marine Le Pen

Brachay, en Haute-Marne, offre à Marine Le Pen son meilleur score pour le premier tour de cette présidentielle : 83,7%. Un pourcentage élevé, toutefois, cette commune du Grand Est de 55 habitants ne totalisait que 43 électeurs dimanche.



Cinq autres communes de la région Grand Est figurent parmi celles où Marine Le Pen a eu les pourcentages les plus élevés.

La Polynésie française est la collectivité ultramarine où la percée de Marine Le Pen est la plus flagrante : notamment dans trois îles polynésiennes acquises au Tahoera'a Huira'atira, qui a affiché son soutien à la candidate. Elle atteint 74,8% à Tatakoto, aux Tuamotu (soit 86 voix), 70,3% à Rapa ( soit 213 voix), et 66,7% à Napuka (soit un total de 64 votes).



A Nouméa, Marine Le Pen totalise 27,5% des voix.



Laure Philiber