Trois ans ferme pour l’agression sexuelle de son ex belle-mère

J-B. C.

La nuit des faits, le trentenaire revenait d’une partie de pêche aux chevrettes lorsqu’il a décidé de changer de chemin pour se rendre chez son ancienne belle-mère, aujourd’hui âgée de 61 ans.Il s’est introduit dans la maison puis s’est couché sur sa victime et a commencé à la pénétrer. Pour faire diversion, cette dernière lui a fait croire qu’elle était consentante pour avoir un rapport mais qu’elle souhaitait se rendre préalablement aux toilettes. Elle en a profité pour appeler à l’aide, ce qui avait mis en fuite son agresseur qu’elle n’avait pas reconnu sur le moment.A la barre, le mis en cause a indiqué avoir agi par "jalousie" pour se venger de sa petite-amie qui l’avait trompé peu avant. Pour l’expert psychiatre, "le passage à l’acte" avait pourtant une "dimension œdipienne", le prévenu ayant pris pour cible l’ex compagne de son père avec laquelle il avait en partie grandi."Je l’avais adopté entre guillemets. J’ai peur maintenant qu’il revienne un jour à Moorea", a témoigné celle-ci.En plus de sa peine de prison, le tribunal lui a interdit d’entrer de nouveau en contact avec sa victime à qui il devra en outre verser un million de francs de dommages et intérêts. L’homme a également obligation de suivre des soins psychiatriques et son nom est désormais inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles.