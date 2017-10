Trois ans de prison dont 18 mois avec sursis pour l'huissier indélicat

Rédaction web

A la mort de son mari, chef d’entreprise, la victime, tante fa'a'amu de Patrick Rey s’était retrouvée en difficulté. L’un des terrains lui appartenant sur l’île sœur, a donc été vendu pour 131 millions de francs. Une partie de la somme a permis de rembourser les créanciers mais Patrick Rey, à qui elle avait demandé de gérer ses affaires, aurait empoché à son profit quelque 52 millions en plus des 25 millions qu’elle lui avait donné pour le remercier. Une manne financière grâce à laquelle l’ancien huissier a viabilisé des parcelles lui appartenant.L'huissier indélicat a été condamné à trois ans de prison ferme, dont 18 mois avec sursis. Il devra s'acquitter d'une somme de 54 millions de dommages et intérêts. A savoir, 52 millions pour rembourser l'agent détournée et deux millions pour préjudice moral. L'homme possédant des terrains, une saisie de ceux-ci sera effectué pour payer l'amende.A noter que Patric Rey est incarcéré depuis plus d'un mois car suspecté d’avoir participé à l’importation d’1,2 kilos d’ice, sur le territoire.