Tribunal : "A Tahiti, il y a plein de voleurs, je ne suis pas le seul"

J-B. C.

S’il a reconnu sans détour avoir dérobé le premier deux-roues à un habitant de son quartier, il a nié, en revanche, son implication dans le second larcin. Des habitants de la zone avaient pourtant dit aux gendarmes l’avoir vu au guidon de l’engin."A Tahiti, il y a plein de voleurs, je ne suis pas le seul", a fini par lâcher le jeune majeur en guise de défense.En quatre ans, le jeune homme a cumulé les condamnations. Neuf au total et toujours pour des vols ou du recel. La dernière affaire le concernant lui avait valu un an de prison ferme.Dernier à prendre la parole avant que le tribunal ne se retire pour délibérer, le prévenu affichait toujours une posture bravache, lançant : "Je veux aller à Nuutania maintenant".Son vœu a été exaucé puisqu’il a été condamné à 6 mois de détention pour le vol du premier scooter. Il a été relaxé pour le second, faute de preuve.