Trésors de Tahiti troisième au classement provisoire

Fondation FDJ (689 points) SFS (669 points) Trésors de Tahiti (663 points) Beijaflore (663 points)

Des conditions de vent idéales et un beau soleil méditerranéen étaient pourtant au rendez-vous mais la pression a augmenté d’un cran alors que Nice, dernier acte du Tour de France à la voile (28-29 juillet), se rapproche inévitablement. Dans la première des cinq manches de qualification, les Trésors rentraient bien dans le match après deux jours de repos, dont un forcé. Ils terminaient 3juste derrière Occitanie-Sud de France de Billy Besson.Dans la 2manche, les Tahitiens se contentaient de gérer leur course pour terminer 5. La 3manche aurait été le point noir de cette 15journée de régate pour nos aito. Noir comme le drapeau du départ volé qu’ils prirent. Il fallait alors compter sur une contre-performance de leurs adversaires pour espérer une place sur la ligne de départ de cette Super Finale marseillaise.Une équation difficile à résoudre mais dans la 3manche, le bateau tahitien terminait 4laissant un tout petit espoir de qualification. C’était sans compter une pénalité rédhibitoire dans la 5et dernière manche de qualification qui mit un terme au suspense. Le bateau polynésien s’accrochait pour terminer à une honorable 6place. Teva Plichart et ses hommes terminaient 7à cinq points de la 4place de leur groupe de qualification. Pas suffisant pour accéder à la Super Finale.A l’issue de cet acte marseillais, Trésors de Tahiti termine à la 13place de ce stade nautique mais reste sur le podium à la 3place à égalité de points avec Beijaflore, vainqueur du jour. A partir de demain, le Tour débarque à Nice, dernier acte de cette 40édition. Vendredi 27 juillet aura lieu le dernier côtier du Tour avant la Super Finale qui comptera double, samedi 28 juillet.- Acte 9 - Nice (28-29-30 juillet)