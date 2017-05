Trésors de Tahiti termine 4ème au GP Guyader

Rédaction Web avec communiqué

A un peu plus de deux mois du départ du Tour de France à la voile, l'objectif majeur de la saison, "Trésors de Tahiti" s'est offert une grande répétition à Douarnenez, en Bretagne, au cours du Grand Prix Guyader. Ils étaient en effet 31 équipages à se disputer la victoire dans une configuration proche de l'événement de cet été.Si la concurrence était au rendez-vous, les Polynésiens ont démontré qu'il faudra compter sur eux, en toutes circonstances. Dès le premier jour de compétition, vendredi 28 avril, ils signent deux 2place aux régates in-shore et se hissent à la 5place au général. "Le vent est monté tout au long de la journée" explique Teva Plichart qui rappelle que l'équipage, après un mauvais départ lors de la dernière régate, est parvenu à revenir à la 6place.Le lendemain, place à un parcours côtier particulièrement périlleux où le vent s'est joué des participants. "Avec 2 à 5 noeuds au départ et des variations de direction nombreuses, on a fait du surplace et même de la marche arrière" confie Teva Plichart. Dès que le vent s'est levé, atteignant plus de 15 nœuds, les " Trésors " ont tout tenté pour revenir aux avant-postes. Ils terminent 6de l'épreuve et gagnent une place au général. Malgré la fatigue accumulée, l'équipage peut se targuer "d'un bon bilan" dixit Teva.L'autre motif de satisfaction, c'est l'intégration d'un nouveau venu, Mathieu Bourdais, équipier-avant. "C'est une personnalité très agréable, ce qui a facilité notre travail en équipe, décrypte Teva, mais nous devons encore beaucoup nous investir pour créer l'osmose adéquate à bord ".Malheureusement, lundi 1mai, l'équipage n'a pas eu le loisir d'aller chercher le podium. En cause : les vents forts qui ont poussé les organisateurs à annuler les régates. "Trésors de Tahiti " achève donc le Grand Prix de Guyader à la 4place."C'est à la fois un motif de frustration mais aussi de fierté, poursuit Teva Plichart. Nous sommes réguliers, compétition après compétition, et on arrive à se battre pour le podium, ce qui est très satisfaisant ". Ils auront l'occasion de le confirmer fin mai avant le championnat de France, nouvelle étape avant le Tour de France à la voile qui débutera le 7 juillet prochain.