Trésors de Tahiti termine 2ème du côtier de Nice

Les Tahitiens ont pris leurs habitudes à Nice. Déjà l’an dernier, ils avaient terminé deuxième de l'étape. ​Sur ce raid long de 19 milles entre le Cap Ferrat et l’aéroport de Nice-Côte d’Azur avec en arrière plan la sublime Promenade des Anglais, les Tahitiens ne s’élançaient sur la ligne de départ dans les meilleures disposition mais prenaient une bonne option vers la plage pour passer 5 ème à la première bouée. Sur ce long bord de portant vers l’aéroport aux milles jets privés, les Tahitiens ont rattrapé Beijaflore – ex æquo avec eux à la 3 ème place au général avant le raid – puis Fondation FDJ et enfin Lorina Mojito – Golfe du Morbihan pour finir 2 ème de la flotte en milieu de parcours.



A la fin du deuxième bord de près vers la marque 3, les Tahitiens passaient même SFS, leader puis vainqueur de ce raid niçois, mais n’ont pu les contrôler jusqu’à la bouée. Après 3h24 de course, le bateau rouge-et-blanc passait la ligne d’arrivée 1min34 après SFS. Un bel exploit qui permet aux Trésors de rester sur le podium une journée de plus avant la Super Finale Or, samedi 28 juillet, qui regroupera uniquement le Top 8 au classement général.



"Cette deuxième place à Nice casse une mauvaise spirale. On était un peu inquiet après notre départ mais on a réussi à remonter place après place pour finir deuxième. Il reste une seule course à Nice et toutes les autres équipes voudront monter sur ce podium. Nous allons nous battre pour la garder. . Je suis très content pour la victoire de Damien Seguin et Damien Ielh sur Fondation FDJ parce que ce sont des amis. Ils ont été l’équipage le plus régulier depuis le début du Tour. C’est normal qu’ils gagnent." explique Teva Plichart.



Alors que Fondation FDJ est déjà déclaré vainqueur du Tour de France à la Voile 2017 un jour avant le terme de la compétition, SFS, 2 ème , et Trésors de Tahiti, 3 ème n’ont que 7 points d’écart. Et derrière la concurrence est toute proche avec seulement 16 points qui séparent le 2 ème et le 6 ème … Cette dernière Super Finale où les points comptent double sera décisive pour le podium de ce 40e Tour de France à la voile et les Tahitiens comptent bien terminer dessus.