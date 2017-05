Trésors de Tahiti sur tous les fronts

Rédaction Web avec communiqué

C’est maintenant l’heure de gravir un palier pour les hommes de Teva Plichart. Pour cette dernière régate avant le Tour de France à la voile (la régate du MultyCo a dû être annulé faute de budget), l’équipage polynésien a engagé Quentin Ponroy, un des meilleurs équipiers du moment.Le Breton a remporté le Tour l’an dernier avec Lorina-Golfe du Morbihan et terminé 2e de l’édition 2015 avec Groupama barré par Pierre Pennec. Les deux hommes se connaissent donc bien facilitant la communication à bord.A quelques dizaines de milliers de kilomètres de là, l’équipage amateur Trésors de Tahiti Espoirs, skippé par Teiva Véronique avec Teahio Mahai et Iotua Maitau, participent en Diam24 à la 14e édition de la Tahiti Pearl Regatta, qui se tient actuellement dans les îles sous le Vent. C’est la première fois que cet équipage prend part à une compétition officielle.- Teva Plichart (TAH) : skipper et régleur GV- Pierre Pennec (FRA) : barreur- Manutea Mahai (TAH) : n°1 in-shore- Quentin Ponroy (FRA) : n°1 off-shore/ responsable navigation- Teiva Véronique (TAH) : skipper et barreur- Iotua Maitau : régleur GV- Teahio Mahai : n°1- GP Ecole Navale – Championnat de France (Lanvéoc) du 25 au 28 mai- Tahiti Pearl Regatta (ISLV) du 24 au 27 mai- Tour de France à la Voile du 6 au 30 juillet