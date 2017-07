Trésors de Tahiti reste leader avant la Méditerranée

Trésors de Tahiti garde son gennaker bleu de leader au classement général provisoire après sa 4e place en Super Finale aux Sables d’Olonne, acte 5 du Tour de France à la voile.



Avec seulement cinq points d’avance sur SFS, deuxième au classement général provisoire, Teva Plichart, Manutea Mahai et Pierre Pennec se devaient de se qualifier pour la Super Finale aux Sables d’Olonne, mardi 18 juillet, pour espérer garder leur gennaker bleu de leader.



Dès la première manche qualificative sur les cinq courues, le bateau tahitien claquait la victoire avec panache. De bon augure avant d’aborder les suivantes. Gardant la tête froide même dans les moments de moins bien, les marins du Yacht Club de Tahiti ont été réguliers en terminant respectivement 4e, 5e, 3e et enfin 3e des manches qualificatives.



Des résultats suffisants pour terminer 2e de leur groupe et accrocher leur 4e Super Finale – en cinq actes – depuis le début de ce Tour de France 2017.



Le vent, fort en début de journée, a faibli à fur et à mesure que les heures chaudes de l’été sablais s’égrainaient. A 15h45 heures, le bateau aux couleurs du fenua n’avait qu’un objectif garder la tête du classement provisoire glanée par SFS, à seulement cinq points derrière avant cette finale.



La tension grimpait à terre et sur l’eau car Teva et ses hommes prenaient l’un des plus mauvais départ en partant en 7e position sur 8 bateaux… Quant au bateau de SFS, il prenait une avance impossible à rattraper. Il fallait alors pouvoir intercaler 5 concurrents entre les deux bateaux pour espérer rester en tête.



En risquant le tout pour le tout, sur le dernier bord de près, les Tahitiens remontaient sur la flotte et terminaient 4e de cette Super Finale. Un nouveau joli exploit à mettre à leur compteur qui leur permet de rester leaders au général à deux points de SFS avant de quitter l’Atlantique pour la Méditerranée.



Avant de remettre leur bateau à l’eau, l’équipage profitera de deux jours de repos (19-20 juillet) pour rejoindre Roses en Espagne, sur les traces de leur exploit lors du Tour 2016. Pour Emmanuel Versace, manager de Trésors de Tahiti : "Terminer l’Atlantique avec le gennaker bleu de leader est un honneur ! Nous sommes fiers de représenter la Polynésie française au sommet d’une des plus grandes courses de voile. On s’attend à avoir du fil à retordre en Méditerranée face à SFS, un team vraiment compétitif. On va prendre acte après acte sans se précipiter ni se croire plus beaux que les autres. Le Tour est encore long. A nous de gérer la fatigue et la pression. On va bien se reposer avant l’Espagne et lire tous les messages de soutien qui nous viennent du fenua pour recharger les batteries !"