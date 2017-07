Trésors de Tahiti remporte la course de Roses

Il y a un an, quasiment jour pour jour, à Roses (Espagne), le même équipage, Teva Plichart, Pierre Pennec et Manutea Mahai, remportaient leur première victoire du Tour de France à la voile 2016. Une édition plus tard, samedi 22 juillet, les Tahitiens se sont imposés encore dans cette Super Finale de la 6e étape du Tour de France à la voile.



Après la précédente journée marquée par leur incroyable remontée et un fait de course qui a coupé l’élan de leur dauphin SFS, l’équipage rouge et blanc devait concrétiser cette deuxième journée espagnole sur l’épreuve des parcours courts des Stades nautiques.



Dès la première manche de qualification, le bateau aux couleurs du fenua terminait 2e derrière Lorina-Limonade – Golfe du Morbihan, les tenants du titre. Bien positionnés aux départs et gérant leur course magistralement, les Tahitiens mettaient la pression sur le reste de la flotte dans la deuxième manche qu’ils remportaient.



Gérant sans pression leur classement– seuls les quatre meilleurs du groupe sont qualifiés pour la Super Finale, ils termineront 3e, 5e et enfin 2e des trois dernières manches qualificatives.



Quelques minutes plus tard, tous les compteurs étaient remis à zéro. A part Oman Sail, 3e au général, tous les meilleurs du Tour de France étaient au rendez-vous. Partis lancés sur la ligne de départ, les Tahitiens profitaient des faux départs de Lorina-Limonade – Golfe du Morbihan et SFS (disqualifiés de la finale) pour prendre la tête de la course.



Comme un déjà-vu, le bateau tahitien prenait les mêmes trajectoires que l’an dernier. Avec presque 100 mètres d’avance sur leur premier poursuivant Vivacar, Teva, Petero et Manutea s’imposaient avec panache pour remporter leur deuxième Stade nautique de cette 40e édition du Tour de France à la voile après Arzon.



Avec 13 points d’avance sur leur dauphin Fondation FDJ, les Polynésiens confortent leur place de leader au classement provisoire. La compétition est encore loin d’être finie et il reste encore trois étapes à boucler avant l’arrivée à Nice le 29 juillet. Pour la 7e étape, le Tour revient en France à Port Camargue – Grau-du-Roi.



Teva Plichart, skipper de Trésors de Tahiti : "L’année dernière à Roses, nous avions fait un côtier difficile avant de gagner la Finale. C’est la même configuration cette année donc nous sommes vraiment contents. SFS et Lorina Limonade étaient trop pressés de partir en Finale. Nous gagnons 5 points sur FDJ aujourd’hui, on ne crache pas dessus. Avant le départ, on s’est dit : «on y va à fond, on va les éclater ! Et cela a payé."





Classement général provisoire :

1-Trésors de Tahiti (558 points)

2- Fondation FDJ (545 points)

3-Oman Sail (540 points)

4-SFS (530 points)



Programme du Tour de France à la Voile 2017 :

- Acte 7 - Port Camargue (23-24 juillet)

- Acte 8 - Marseille (26-27 juillet)

- Acte 9 - Nice (28-29-30 juillet)