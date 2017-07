Trésors de Tahiti perd la tête du classement général

Rédaction Web

La journée à mal débuté pour les Tahitiens, qui ont eu un problème de safran, et se sont vus disqualifiés pour cause de départ prématuré et relégué à la 26eme place de la course. En conséquence, l'équipage de Teva Plichart a perdu la tête du général et se retrouve troisième avec 625 points.- Acte 8 - Marseille (26-27 juillet)- Acte 9 - Nice (28-29-30 juillet)