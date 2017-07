Trésors de Tahiti, deuxième au classement général du Tour de France à la voile

Rédaction Web avec communiqué

C’est un côtier plutôt satisfaisant aujourd’hui malgré un mauvais départ. Par contre on a fait une petite découverte sur le bateau qui nous permis d’être rapides sur le premier bord de près. Et nous avons pu remonter la flotte de la 23à la 8e place à la première bouée. Et ensuite on a fait notre route tous seuls sur le grand bord de vent arrière et on passe cinquième. Après c’était une course de vitesse difficile car Oman était juste derrière nous, mais on a réussi à conserver notre 5place sur ce long côtier. Ça fait du bien au moral parce qu’on repasse deuxième au classement général, à égalité de points avec Fondation FDJ, avec un ballotage favorable cette fois-ci. Par contre, SFS est devant, ils ont encore gagné des points (+20), il va falloir se méfier et ne pas leur laisser trop d’avance."1 - SFS (246 pts)2 - Trésors de Tahiti (226 pts)3 - Fondation DJ (226 pts)4 - Beijaflore (222 pts)- Dunkerque (7-8-9 juillet) : Raid côtier : 2; Stade nautique : 4- Fécamp (10-11 juillet) : Raid côtier : 9; Stade nautique : 9- Jullouville (13-14 juillet) : Raid côtier : 515-16 : Arzon-Port du Crouesty17-18 juillet : Les Sables d’Olonne21-22 juillet : Roses23-24 juillet : Port Camargue26-27 juillet : Marseille