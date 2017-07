Trésors de Tahiti arrive deuxième au raid côtier d'Arzon en Bretagne

Teva Plichart et ses hommes savaient qu’ils devaient miser sur la régularité lors de cette 4ème étape pour rester sur le podium au classement provisoire. Pour ce raid long de 45 milles dans la baie de Quiberon, le soleil brillait haut et fort sur les plages bretonnes.



Sur les raids, les 29 concurrents partent en même temps et les faux départs ne sont pas éliminatoires comme sur les Stades nautiques mais pénalisent les fautifs par un retour à la ligne de départ. C’était le tarif à payer pour les Tahitiens qui partent donc à la 23e place après un OCS. Mais loin de se laisser abattre, le bateau aux couleurs du fenua se positionnait 2e juste derrière Vivacar.



« C’était un départ un peu trop rapide. A cause de ça, on n’a pas pu suivre la stratégie qu’on avait prévu. Après la première balise de Méaban Sud, on voit partir toute la flotte sur la droite et on ne comprend pas. Nous, nous sommes partis à tribord assez rapidement. En plus de ça, on avait une super vitesse. On voulait attaquer Vivacar jusqu’au bout mais à 300 m de l’arrivée, on s’est rendu compte qu’on ne pouvait pas revenir sur eux donc on allait lever le pied pour se reposer pour la suite : demain, cinq manches nous attendent. C’est une excellente opération au général. On reprend une place et c’est toujours quelques points de gagnés sur nos concurrents », explique Teva Plichart, le skipper.



Ce résultat permet à l’équipe de remonter à la 2e place du classement provisoire avec 8 points d’avance sur Fondation FDJ, 11e du jour. SFS, le leader au général, a également vécu une journée très difficile (10e). Ils sont désormais talonnés par les Tahitiens, 11 points derrière eux. A mi-parcours de ce 40e Tour de France à la voile, les Tahitiens ont montré qu’il fallait compter sur eux pour faire le show, avec la manière et le résultat au bout de la course.