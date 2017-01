Treize athlètes polynésiens à l'Arnold Classic Australie 2017

Rédaction Web

L'Arnold Classic est une compétition annuelle de bodybuilding qui se déroule un peu partout dans le monde. Son nom est un hommage à Arnold Schwarzenegger,qui, avant d'embrasser une carrière d'acteur a été élu 5 fois Mister Univers et 7 fois Mr. Olympia, la compétition ultime de la discipline.Pour la troisième année de participation, treize athlètes polynésiens ont été sélectionnés pour la compétition en Australie. Les catégories représentées sont le Bikini Fitness, Bodyfitness, Men's Physique et Classic Bodybuilding. Anaëlle Lopez, Maiarii Fry, Mihiani Tetuira, Lanihei Tetiarahi, Temoemoe Faremiro et Sophie Lubet concourront dans la catégorie Bikini Fitness.Dans la catégorie Body Fitness, seule Anne Marie Moux représentera le fenua. Chez les hommes, Rauhiti Jubely, Jean-Pierre Deguigne, Jordan Lichon, Aurélien Foussard et Eric Liao participeront dans la catégorie Men's Physique et Vincent Carreau dans la catégorie Classic Bodybuidlding.À noter également que le public pourra suivre toutes les compétitions en live en cliquant sur le lien : https://livestream.com/mysportlive/events/6859782