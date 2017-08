Transfert de détenus: une opération sous haute surveillance

Rédaction Web avec Thomas Chabrol et Sam Teinaore

Ces nouveaux arrivants resteront sept jours en quartier d’évaluation le temps de rencontrer les différents intervenants du centre de détention. Un bilan médical est aussi assuré.Selon leur profil et leur comportement , les détenus seront ensuite placés dans l’un des deux bâtiments. Le premier avec une régime contrôlé et d’autonomie, le second sous le régime d’autonomie basé sur le respect. Pour y être accepté les détenus doivent valider un nombre d’heures d’activité. 212 détenus sont désormais incarcérés à Papeari.