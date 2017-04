Tragédie à Paea :"il faut comprendre que c'est drame, pas un fait intentionnel"

Douleur, tragédie, familles endeuillées, tensions, gendarme éprouvé. C’est avec ces mots que le procureur de la République, Hervé Leroy, a débuté sa conférence de presse, samedi après-midi au tribunal de Papeete.Les hommages se multiplient après la mort de Vetearii Rupea, touché à bout portant par une balle d’un gendarme . Sa mort suscite de nombreuses incompréhensions sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi le représentant de la justice a souhaité apporter « un récit factuel des faits », pour faire comprendre qu’il s’agit bien « d’un drame, non pas d’un fait intentionnel ».« Une femme nous a sollicité pour mettre fin à une violente dispute entre son ex-mari et son compagnon. Deux gendarmes de la brigade de Punaauia sont arrivés à son domicile vers minuit », explique-t-il. Les deux hommes s’insultaient violemment et étaient fortement alcoolisés.« Le nouveau compagnon de corpulence athlétique rouait de coups son l'ex mari, beaucoup moins imposant ». Les gendarmes et la femme requérante ont tenté de les séparer, en vain.« Compte tenu de la mise en danger de l’ex-mari, l’un des deux gendarmes a dégainé et actionné ce qu’il croyait être son pistolet à impulsions électriques, alors qu’en réalité, il s’agissait de son pistolet automatique ». Les deux armes se trouvaient du même côté. La victime, âgé de 37 ans, est décédée dix minutes après.« Les gendarmes ont immédiatement prévenu les pompiers et le SAMU, mais malgré les massages cardiaques prodigués, l’homme a succombé à sa blessure. »