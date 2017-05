Trafic d’ice présumé : Mercedes Dubaquier et sa fille interrogées par le juge

J-B. C.

Durant trois heures, ce matin, Mercedes Dubaquier, accompagnée de son avocat, a dû répondre aux questions du juge d’instruction Laurent Mayer. Avant que sa fille âgée de 22 ans soit à son tour présentée au magistrat. Elles ont ensuite été reconduites à Nuutania et leurs conseils respectifs n’ont pas souhaité faire de déclarations à l’issue de cette audition.Fin mars, la femme d'affaires, son mari et sa fille, ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment de fonds. Ces dernières semaines, plusieurs personnes, suspectées d’avoir joué les revendeurs de méthamphétamines pour le compte de la famille, ont été appréhendées par les forces de l’ordre et placées en détention provisoire.Et de nouvelles arrestations ont encore eu lieu ces jours-ci. Selon nos informations, plusieurs individus se trouvent actuellement en garde à vue dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie. Ils devraient être présentés à un juge d’instruction dans le courant du week-end.