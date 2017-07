Trafic d’ice : le couple Dubaquier reste en prison

J-B. C.

Incarcérés à Nuutania depuis près de quatre mois dans le cadre d’une enquête sur un vaste trafic d’ice présumé, Mercedes et Patrice Dubaquier ont dû comparaître, ce jeudi, devant le JLD.La loi exige en effet qu’à l’issue de cette période, les mis en examen soient de nouveau présentés au magistrat chargé de décider ou non de la prolongation de leur placement en détention provisoire.Mesure que le JLD a finalement acté lors d’une audience qui n’a pas été rendue publique à la demande du parquet, des investigations étant toujours en cours.Le couple Dubaquier, mis en examen pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment d’argent, reste donc derrière les barreaux pour la suite de l’enquête.Les époux sont suspectés de s’être livrés à un trafic de stupéfiants durant de longs mois. Les perquisitions menées par la gendarmerie en mars dernier avaient abouti à la saisie d’une cinquantaine de grammes d’ice.