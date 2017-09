Trafic d'ice: Mercedes et Patrice Dubaquier étaient-ils en relation avec Patrick Rey ?

Sam Teinaore

Dans l’après-midi elle et son époux ont été confrontés à plusieurs personnes déjà mises en examen dans le même dossier. Selon nos informations, le juge d’instruction essayerait de faire le lien entre cette affaire et d’autres affaires de trafic de stupéfiants.Mercedes Dubaquier a été entendu pendant plus de deux heures par le juge d’instruction. Les débats auraient été tendus, la femme d’affaire campe sur ses positions et, selon son avocat, elle refuserait de répondre à des questions qui pourraient mettre en difficulté sa famille.Son époux a également été entendu à nouveau. Un entretien qui se serait passé sans trop de difficultés selon son avocat.Dans l’après-midi le couple a ensuite été confronté aux douze autres personnes mises en examen dans la même affaire. Six sont actuellement en détention provisoire, les autres sont sous contrôle judiciaire.La bibliothèque du tribunal a été réaménagée pour accueillir tous les mis en cause et leurs avocats. Selon nos informations le juge d’instruction essayerait de lier cette affaire à d’autres affaires de trafic d’ice, dont celle impliquant l’huissier de justice de Moorea, Patrick Rey.Dans le cadre de cette autre affaire de nouvelles arrestations ont été effectuées par la DSP et la section de recherche de la gendarmerie. Ces personnes pourraient être déférées au parquet de Papeete dans les heures à venir.