Toussaint: perpétuer la mémoire des disparus au travers des générations

Rédaction web avec Thomas Chabrol

Manealani a 4 ans et avec ses parents elle vient souvent sur la tombe de son aïeul au cimetière de la pointe des pêcheurs. La jeune enfant n’a pas connu son grand père paternel, et pourtant elle lui transmet à sa façon un certain amour.Bien volontiers, elle nettoie sa tombe et parle souvent de lui à la maison. "Je suis venu nettoyer la tombe de mon papi, je pense à lui souvent.", gazouille la petite fille. "Elle me dit souvent que son papi lui manque, alors qu'elle ne l'a pas connu, explique le père de Manealani, et moi, cela me fait chaud au cœur."Cette mère de famille réunit toutes les générations comme à l’accoutumée pour nettoyer les tombes familiales . Si il y a toujours un brin de nostalgie et de tristesse qui flotte dans l’air en repensant aux proches disparus, cette journée se doit d’être conviviale.Un rendez-vous immuable pour les honorer et se souvenir de ce qu’ils ont laissé derrière eux. "Le terrain sur lequel on vit, appartenait à mes grands-parents. Donc il est très important que mon fils soit là et qu'il comprenne."Autour des tombes, les sourires et les discussions sont à l’image des tombes à nouveau bien fleuries. Ce jour de Toussaint permet aussi aux différentes générations de se remémorer des anecdotes familiales et perpétuer ainsi l'histoire familiale.