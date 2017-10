Tous les résultats des Polynésiens aux championnats du monde SJJIF

14 médailles d'or, 11 d'argent et 10 de bronze. De très bons résultats pour les Polynésiens en Californie ce week-end. Tous les résultats par catégories :



Séniors

Hutia Barff (ceinture noire) - médaille d’or en gi / Or en No gi





Adultes

Matai Chan (ceinture bleue) - médaille d’or Gi (ultra heavy) / Ar en No Gi



Maui Lacaze (ceinture bleue) - médaille d’or / Ar en No Gi

Torea Lacaze (ceinture blanche) - médaille d’or / Ar en No Gi

Tehau Sanford (ceinture violette) - médaille d’argent

Steven Pierson (ceinture bleue) - médaille d’argent

Marunui Lecail (Blanche) Or en No gi

Temanu Bennett (Bleue) Br en No Gi



Team Phenix :3 or / 1 ar / 2 br



Teen :

Kristen Yune grise – Br en No Gi / Ar en Gi



Senior :

Dominique Vergne Senior 2 ceinture bleu – Br en gi

Laurent Sautel Senior 5 Bleu - Or Gi

Rufin Yune Senior 4 ceinture Noire – Or en Gi / Or en No ig



Team moorea : 4 or / 3 ar / 2 br



Kids

Peahi Teriipaia (10 ans) (ceinture blanche) Or No Gi / Arg en Gi

Kyio Pahi (8 ans) (ceinture blanche) Br en Gi / Br en No Gi



Adult

Henri Burns (ceinture bleue) - médaille d’argent (super heavy) Gi / médaille Or No Gi

Robert Tehaamoana (ceinture blanche ) – Or en Gi (light) / Arg en No Gi



Senior

William Ahnne (ceinture mauve) – Or No Gi



Tahitian Top Team : 4 br



Kids

Manutahi Teaha (ceinture grise) – Br en gi / Br en No gi



Séniors

Hironui Tuamarae (ceinture bleue) - médaille de bronze en Gi / Br en NoGi



Cslg : 1 or / 2 ar

Maheanuu Teaha (ceinture Bleue) (Ultra senior) Ar en Gi / Or en No Gi

Teihotua Tixier Ar en No Gi