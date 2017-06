Tous les handicaps représentés, une première mondiale !

Jérémie LE FORT fait partie de la FPSAH, qui a pour but de développer et promouvoir la pratique du sport de compétition et de loisirs pour personnes handicapées.



Il donne son ressenti sur l’intégration du para va’a aux le 1er Championnat du monde de Va’a :



« C’est un pas pour relancer le va’a parce que depuis la disparition de l’EPAP, qui était un organisme financier pour cette pratique, il n’y avait plus de va’a pour les associations d’accueil de personnes handicapées.

Pour ces 1ers Championnats du monde de Va’a marathon, une équipe de Tahiti pourra défendre les couleurs de la Polynésie au niveau du para va’a. On aura la chance d’avoir Patrick Viriamu dans cette équipe qui est déjà multiple Champion du monde.

Grâce à cette dynamique du COL, jusqu’en 2018 il y aura du para Va’a. On espère qu’après ça puisse perdurer. On veut aussi intégrer des rameurs handicapés dans des clubs pour personnes valides et de faire ramer les rameurs tous ensemble. C’est le souhait de notre fédération. »



La course exhibition, est pour lui un moyen de démocratiser le handicap :



« L’intégration de l’ensemble des types de handicap à cette course d’exhibition c’était une grosse demande. Si on suivait les critères officiels, on laissait de nombreuses catégories d’entre eux de côté. Donc le fait de mettre en place ces 9 km d’exhibition ouvert à tous, ça permet d’intégrer une population plus large avec pas seulement un handicap physique mais également les handicaps sensoriels, déficiences mentales etc. La philosophie de notre fédération, est que tous puissent, au travers du sport et d’une pratique d’activité, s’exprimer, être valorisé et se faire plaisir comme n’importe quelle personne valide. »