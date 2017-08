Tourisme : une formation sur 2 ans pour les hôtels de famille

Dans le cadre de la stratégie de développement du tourisme 2015-2020, le ministère du Tourisme et l’association des hôtels de famille prévoient de déployer sur deux ans un parcours de formation global et d’accompagnement personnalisé destinés aux propriétaires, gérants, personnels des hôtels de famille, dans les 5 archipels.



Ce plan de formation vise à améliorer l’attractivité de cette catégorie d’hébergement, de continuer de structurer le secteur des pensions de famille et de capitaliser sur une activité à fort potentiel de développement. Il permettra aussi aux établissements situés dans les archipels les plus éloignés de rompre avec leur isolement, et d’être mieux armés face aux défis du développement touristique et économique du Pays.



Le programme est construit sous la forme d’un itinéraire "Ia ora, au cœur des traditions" et s’articule autour des deux axes :



- Un tronc commun de sessions génériques sur le "terrain" ;

- Une animation en continue grâce à la plateforme pédagogique en ligne dédiée au programme "Ia ora, au cœur des traditions".



Le programme mis en œuvre à l’occasion des deux salons annuels du tourisme d‘intérieur et dans les îles, où des formateurs se déplaceront, proposera les thématiques suivantes :

- Les fondamentaux de la gestion d’entreprise (politique tarifaire, comptabilité, administration, gestion du personnel),

- la commercialisation et la relation client (salon, promotion, gestion des réclamations, éco-gestes),

- Les outils de vente (maîtrise des outils informatiques – NTIC)

- La sécurité (lutte contre le feu, premiers secours).



Une plateforme pédagogique en ligne sera également à disposition des professionnels du secteur afin de pérenniser et de populariser les connaissances de bases et de permettre à chacun d’évoluer de manière autonome.



Sur les 304 établissements déclarés dans les 5 archipels, une première moitié pourra entamer son parcours avant la fin de cette année et l’autre moitié au cours du premier semestre 2018. Le ministère du Tourisme accompagnera activement cette dynamique par une subvention de 20 millions Fcfp pour le déploiement de la plateforme espace e-learning sur 2 ans.



Dans son compte-rendu, le conseil des ministres souligne que depuis plus de trois ans, l’industrie touristique connaît une phase de croissance s’appuyant essentiellement sur les atouts et les offres des hôtels de tourisme internationaux.



Les pensions et hôtels de famille notamment présents sur l’ensemble de la Polynésie, ne bénéficient pas encore d’un taux de remplissage optimal pour des raisons multiples liées à la fois aux canaux et modes de commercialisation, à la structuration de l’offre et à la standardisation des fondamentaux, ou encore au déficit de maitrise des nouvelles technologies de l’information et de la communication.