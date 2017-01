Tour de l’île en trucks : départ du prochain Tere Fā'ati iā Tahiti-Nui le 28 janvier

Rédaction web

Il s’agit de la douzième édition de ce tour de l’île fleuri et animé par des musiciens. Un événement destiné à fêter la nouvelle année.Le départ se fera depuis l’Office du tourisme à Papeete à 7h30. Cinq arrêts sont programmés sur différents sites comme le musée de Tahiti, les 3 cascades ou encore le Tombeau du roi de Arue. Un ma’a Tahiti sera en outre proposé aux participants à Faaone.Les places sont limitées et les billets sont en vente depuis jeudi dernier à l’Office du Tourisme au tarif de 9 000 Fcfp pour les adultes et 5 000 Fcfp pour les enfants de 2 à 12 ans (gratuit pour les -2 ans). La clôture des inscriptions est fixée au mardi 24 janvier.