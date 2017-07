Tour de France à la voile : les Tahitiens restent 3ème

Un ciel gris, du vent, puis du soleil et beaucoup de vagues, voilà le programme qui attendait Teva Plichart, Pierre « Petero » Pennec et Quentin Ponroy sur ce deuxième raid côtier du Tour de France à la voile, qui a posé ses valises dans la cité normande de Fécamp, lundi 10 juillet.



Avec des rafales montant jusqu’à 20 nœuds, pas de quoi prendre un ris mais le parcours long de 38 milles entre Fécamp et Étretat avec comme décor les magnifiques falaises de craie, a réservé son lot de surprises. Dès le départ, les Tahitiens étaient aux avant-postes d’une flotte rapidement scindée en deux mais dont le leader ne s’est démarqué qu’à moitié parcours. Et « Lorina-Mojito – Golfe du Morbihan », vainqueurs du raid normand, n’ont laissé que peu d’espoirs à leurs concurrents.



Les Tahitiens, eux, ont eu l’opportunité de terminer en bonne place dans la tête d’un peloton de 10 bateaux mais sur une décision clé, l’équipage a choisi la mauvaise option et « Trésors de Tahiti » a dû se contenter d’une 9e place, juste derrière « Fondation FDJ », concurrent direct au général.



« On fait un beau départ, un beau bord de vent arrière, un beau bord de près. Tout était bien sauf sur la fin où on manque un petit coup tactique. Une manche de 9e n’est pas une belle manche mais ce n’est pas une manche catastrophique non plus. Ça ne change pas grand chose au classement général. C’est une journée qui devait arriver. Nous n’avons pas beaucoup navigué ensemble avec Quentin [Ponroy] en avant-saison (3 jours seulement). Cette journée était nécessaire maintenant ça ne peut qu’aller mieux. L’état d’esprit est toujours le même. On est serein même s’il y a une petite déception parce qu’on fait neuvième alors qu’on était à rien du tout de pouvoir faire 4e ou 5e. Mais il n’y a pas de quoi paniquer », explique Teva Plichart, skipper de Trésors de Tahiti.