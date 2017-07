Tour de France à la voile : départ canon pour Trésors de Tahiti

Rédaction Web avec communiqué

Trésors de Tahiti n’a été devancé que par l’équipe SFS du champion de France en titre, Sofian Bouvet. Teva Plichart, Pierre Petero Pennec et Quentin Ponroy se retrouvent donc à la deuxième place du classement général. Une journée d’exhibition est prévue ce samedi avant la reprise de la compétition, le lendemain.« On est content parce qu’on était serein sur toute la manche. On a bien mis la pression sur SFS mais ils étaient légèrement plus rapides que nous (…) On n’a pas arrêté d’attaquer. On n’était pas parti pour faire seulement deuxième. Tout s’est joué sur la bouée 3 à la frontière belge, on n’arrivait pas à revenir sur SFS et on s’est dit qu’il fallait conserver notre deuxième place. Aujourd’hui, pour ce premier jour du Tour, une deuxième place, c’est très bien (….) On aura encore de bonnes et moins bonnes manches mais le Tour est une longue course », a déclaré Teva Plichard à l’arrivée.