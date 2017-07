Tour de France à la voile : Tahiti reste sur le podium au général

Dans des conditions nettement plus musclées que les précédentes étapes, les Tahitiens n’ont pas molli, vendredi 14 juillet, à Jullouville, 3e étape du Tour de France à la voile. Dans 20 nœuds de vent, l’organisation a demandé aux 29 concurrents de prendre un ris afin de sécuriser la flotte. Au total, ce sont cinq manches de qualification qui se sont courus au bord de la plage normande à quelques kilomètres du Mont Saint-Michel.



Dans la première manche, les Tahitiens montraient qu’ils étaient dans le jeu en terminant 2e après une course très bien gérée. Dans la manche 2, un problème de gennaker mal enroulé aurait pu être rédhibitoire dans ces phases de qualification très disputée – seuls les quatre premiers du groupe (14 bateaux dans chacun des deux poules) peuvent accéder à la Super Finale. La manche 3 fut compliquée après un départ manqué et une stratégie peu payante qui les plaçait en 6e position. Dans les deux dernières courses des qualifs, les aito devaient contrôler leur concurrents directs, ce qu’ils réussirent à faire en terminant 4e puis 7e dans les deux dernières manches.



« C’était une longue journée avec cinq manches de qualification en dents de scie. On commence par une belle manche de 2e, ensuite on enchaine avec du bien et du moins bien mais on se qualifie en Finale. Ensuite il a fallu tout donner. On prend un mauvais départ en partant 6e. On remonte bateau après bateau pour finir 4e juste derrière FDJ, notre concurrent direct qui du coup repasse juste devant nous. Ce Tour va être une belle bataille jusqu’à Nice, » explique Teva Plichart, skipper.