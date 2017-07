Tour Hava’i :Tuarii Teuira du Papeete Cycling, sacré champion

Il y a eu du beau spectacle entre Tuarii Teuira (Papeete Cycling Club) et Terii Teihotaata (AS Arue) sur le parcours de la 5ème étape du Tour Hava’i autour de la rocade de Uturoa pour l’ultime titre. Seulement trois points séparaient les compétiteurs.



Sur l’étape finale, le sociétaire de Fei-Pi, Jérôme Peni donnait le meilleur de lui-même et bouclait le premier le circuit de 40.75km en 01h04’16’’ en maintenant sa troisième place au classement général. Il devançait ainsi Loïs Vasapolli (RTT, 01h04’36’’) et Ronald Tautu (Raiatea Cycling, 01h04’44’’).



Le duel entre le meilleur jeune du Tour Tahiti Nui 2016, Tuarii Teuira et Terii Teihotaata, le meilleur sprinter du Tour Tahiti Nui 2016, a gardé les spectateurs en haleine tout le long de la course.



Au classement général, le jeune Tuarii Teuira est sacré vainqueur de la deuxième édition du Tour Hava’i. Terii Teihotaata et Jérôme Peni complètent le podium.