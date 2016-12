Tortues : huit braconniers interpellés en flagrant délit à Bora Bora

Alerté par un renseignement ce matin, les gendarmes de Bora Bora ont débarqué sur un motu Tupai près de la passe où huit personnes étaient en train de dépecer des tortues. Selon les gendarmes, « quatre tortues étaient déjà mortes mais quatre étaient encore vivantes ».



Elles ont été saisies et remises au centre de protection des tortues de l’hôtel Méridien où elles seront soignées puis remise à l’eau.

Les huit spécimens pesaient entre 150 et 180 kilos. Les personnes interpellés seront convoqués devant la justice et encourt des peines d’emprisonnement et leur matériel sera saisi.



Rédaction web