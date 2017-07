Top départ des Jeux des Tuamotu de l'est !

Et qu’elles soient de Nukutavake, Hikueru, Puka puka ou d’un autre atoll isolé, chaque délégation se prépare depuis plusieurs mois malgré le manque d’infrastructure et portent fièrement les couleurs de leur atoll.



« On se prépare depuis 2011 ! On est là pour s’amuser et gagner. On en profite aussi pour échanger nos cultures et les choses qui sont différentes sur nos atolls », témoigne un jeune sportif.