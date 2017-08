Top départ des Jeux des Australes !

À Rimatara, l’ambiance était au rendez-vous sur le terrain communal ce dimanche. Pour ouvrir les Jeux, près de 600 athlète des cinq archipels des Australes ont paradé devant la population et les personnalités. Raivavae, Rapa, Tubuai, Rurutu et Rimatara ont offert un beau spectacle aux convives, avec de fortes délégations pour représenter leurs îles. « Ce sont les Jeux de la cohésion, c’est l’union des Australes ! Bien sûr, on a l’objectif de gagner le plus de médailles possibles jusqu’à vendredi, mais je pense que ce sera dans une bonne ambiance ! » , affirme un sportif de Tubuai. Sept disciplines sont au programme : volley-ball, football, futsal, tennis de table, pétanque, pirogue, athlétisme…Mais l’événement sportif est aussi une bonne occasion pour se rencontrer. « Les cinq îles des Australes sont enfin réunies sur ce terrain pour faire du sport et ça nous permet de voir les frères des autres îles », se réjouie un participant de Rapa.Les Jeux des Australes n’avaient pas été organisés depuis 10 ans. Ils ont été remis au goût du jour par l’ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, Nicole Sanquer. « On avait relevé ce défi avec les maires des Australes il y a six mois, et vraiment, ils ont fait un super boulot. Aujourd’hui, c’est la concrétisation d’un travail commun de tout l’archipel et du Pays et c’est un bonheur ! », précise-t-elle.Ils se poursuivent jusqu’au 13 août.

Rédaction web