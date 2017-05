Top départ de la Tahiti Pearl Regatta

Le départ de la célèbre régate a été donné ce jeudi matin à Uturoa. Quarantaine voiliers ont pris le cap pour Huahine ce matin.

Cette année encore, la course s'annonce grandiose. "Cette 14 ème édition va être pétillante, peine de joie, de bonne humeur, et de motivation ! En plus il y a du vent aujourd'hui donc cette première journée s’annonce très très bien", se réjouit la présidente de Raiatea Regatta.



"L’esprit de la Tahiti Pearl Regatta c’est avant tout le fun, le plaisir d’être sur l’eau avec des multicoques, des monocoques, toutes les catégories sont confondues. Le challenge reste ouvert", explique Pierre Cosso, l’acteur reconverti en navigateur.



Après Huahine, les équipes venues du monde entier prendront le large pour Tahaa.