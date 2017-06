Tofu sauté aux légumes

Je commence par tailler mes courgettes en petits cubes. Je fais de même avec la tomate.

Puis je coupe le tofu en gros cubes.Dans une poêle je fais chauffer un peu d’huile, je fais sauter les tomates et les courgettes. J’ajoute un peu de sauce d’huitres et je mélange bien.J’ajoute les cubes de tofu pour quelques minutes de cuisson.Je termine avec un peu d’oignons verts et c’est prêt.