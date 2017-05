Toahotu : trois gendarmes sauvent une jeune fille de la noyade

Rédaction web avec communiqué

Trois gendarmes ont sauvé la vie d'une jeune femme in extremis samedi matin, à coté du restaurant l'Escale de Vairao.Alors qu'ils étaient hors-service, les trois hommes, dont deux, fraîchement débarqués sur le fenua, s'apprêtaient à se baigner.L'un d'entre eux expliquait la dangerosité du site dû aux courants, lorsqu'un homme appelé à l'aide pour secourir sa fille. Elle avait été emportée vers le large et n'arrivait plus à revenir.Les trois gendarmes sont intervenus immédiatement. Ils se sont laissé emporter par le courant pour rejoindre la jeune femme en détresse.Les conditions de mer étaient très difficiles. Ils se sont relayés pour essayer de la ramener vers le platier où son père l'attendait, impuissant.La jeune femme ressort saine et sauve de cet incident qui aurait pu se terminer en tragédie si les gendarmes n'avaient pas été là.