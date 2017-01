To'u Fenua, to'u ora

A 22 ans, la jeune fille a repris une exploitation familiale de cresson à Paea.Le cresson est un légume incroyable doté de plusieurs vertus. A l’état naturel, il se multiplie facilement sur le bord des ruisseaux. Ce légume était très prisé pour accompagné le veau à la broche et les haricots blancs et aujourd’hui, c’est un produit rare que Hitirere exploite depuis plus de 2 ans maintenant…