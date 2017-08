To Tatou Ananahi, un nouveau parti politique en Polynésie

Sam Teinaore

Malgré un score très faible, Corinne Atger persiste avec la création de son mouvement politique. Comme son nom l’indique, To Tatou Ananahi vise à bâtir la Polynésie de demain.Ses priorités sont la jeunesse polynésienne, comment les sortir de la délinquance et leur donner du travail. Autre priorité : le foncier. To Tatou Ananahi veut faire entendre la voix de, selon leur analyse, ceux qui subissent le système.Le parti sera en lice lors des prochaines élections pour l’assemblée de la Polynésie, l’année prochaine.