Thomas Tehei, ou l'altruisme personnifié

Rédaction web

22 Janvier 2017, Tahiti se noie sous des trombes d'eau qui peu à peu font déborder caniveaux et rivières. Partout en zone urbaine, l'eau est omniprésente, dévastant habitations et quartiers. A Pirae, dans le quartier de Maere, la route a totalement disparu sous les flots de la rivière en furie. Ravageant tout sur son passage, certains habitants du quartier Maere, bloqués chez eux, était à la merci des eaux.Thomas Tehei, qui tentait de rejoindre sa famille pour les aider, voyant la situation, décida de prendre les choses en main. Selon les témoignages, l'eau était presque à hauteur d'épaule, charriant boues, débris et détritus. Du jamais vu.Plusieurs personnes étaient bloquées chez elle, n'osant sortir de peur d'être emportées. Mais en restant chez eux, ils courraient autant de risques. Ils devaient évacuer les lieux. Du moins, au vu de la situation, c'est ce que pensait Thomas. Ne faisant ni une ni deux, il s'empara d'une baramine et s'en alla casser le cadenas de la porte du magasin Aute afin que les riverains puissent se réfugier à l'étage de celui-ci.Puis il s'engagea dans la ruelle, ne voyant pas où il mettait les pieds, luttant contre le courant pour commencer l'évacuation des personnes. S'emparant de cordes pour sécuriser les familles, il les conduisit en sureté à l'étage du magasin. Parmi celles-ci, il y avait des personnes âgées, des enfants et une femme enceinte. Non content de les avoir mis en sécurité, il retourna dans les flots en furie afin de vérifier si d'autres personnes étaient en danger.Certains riverains ne voulaient pas quitter leur domicile, alors que celui-ci prenait l'eau de toutes parts. C'est à force de persuasion que Thomas leur fît entendre raison et les amena eux aussi à l'abri. En cela Thomas, qui mis son intégrité en péril lors de ces inondations de janvier 2017, mérite sa place dans les Fenua Heroes.