The Voice : qui sortira vainqueur des premières Battles?

Les auditions à l'aveugle terminées, place aux Battles ! Zazie, Florent Pagny, Mika et M Pokora ont désormais chacun une équipe composée de 16 talents minimum.



Ce samedi sur TNTV, découvrez les premières Battles de la saison de The Voice 6 !

Sur le nouveau plateau transformé en ring, deux talents d'une même équipe vont s'affronter sur une même chanson, lors d'un face-à-face en public. Ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour décrocher leurs places pour l'épreuve ultime. En effet, à l'issue de cette prestation, leur coach choisira le talent le plus convaincant, celui qui pourra accéder à la prochaine étape du concours et se rapprocher ainsi un peu plus des grands shows en direct !



Quels talents seront sauvés par les Coachs grâce à la nouvelle règle du fauteuil des talents volés ?



Le vol des talents permanent

Chaque coach conserve le droit de voler un talent à un autre coach pendant l’ensemble de la phase des Battles. Mais cette année, grâce au « vol de talent permanent », il peut décider de le remplacer par un autre talent qu’il estime meilleur. Dans ce cas, le premier talent « volé » laisse sa place au nouveau. En coulisses, quatre sièges (1 pour chaque coach) sont installés pour voir succéder ou non les talents volés.

Un seul objectif : rester sur le siège jusqu’à la fin des Battles pour atteindre l’Epreuve Ultime.



L'émission sera suivie à 21h45 de "The Voice, la suite" :

Découvrez les coulisses de The Voice : débriefe du prime, réactions à chaud, bêtisier, images exclusives des coachs et JB Goupil qui se faufile !