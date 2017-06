The Voice : qui remportera la Finale ?

Ils sont donc quatre à s'affronter lors de cette grande finale : Lisandro Cuxi (Team Matt Pokora), Nicola Cavallaro (Team Zazie), Vincent Vinel (Team Mika) et Lucie (Team Florent Pagny).



Accompagnés de l'orchestre de The Voice pour leur performance, ils devront donner le meilleur d'eux-mêmes afin de séduire les téléspectateurs.

Les quatre talents finalistes chanteront en solo, en duo avec leur coach et en duo avec des artistes prestigieux invités.

Et c'est le public seul qui désignera le grand gagnant. Celui-ci remportera un contrat chez Universal Music et enregistrera un album.



Le Show sera suivi à 21h30 de "The Voice, la suite" avec les premières réactions du gagnant, des coachs et des talents finalistes de la sixième saison!