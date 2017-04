The Voice : la suite des Battles

Vous avez aimé la première soirée des Battles de la saison 6 de The Voice. 13 talents ont été sauvés, dont trois volés !Ces derniers ont été volés par d'autres coachs puisqu'ils n'ont pas été retenus par leur coach initial.Ainsi, Camille Esteban a rejoint l’écurie de M Pokora après son incroyable battle face à Shaby pour le compte de la Team Forent Pagny, Léman a été volé par Mika face à Marius qui concourait dans l’équipe de Zazie , tandis que Mika a vu filer Claire Gautier, qui affrontait Lou-Mai, vers l’équipe de Zazie.Mais la nouvelle règle des Talents Volés change un peu la donne dans cette phase des Battles : elle laisse une chance à tous les talents d'accéder à l'étape suivante à tout moment ! On ne sait pas ce qu'il va se passer jusqu'à la dernière minute de la dernière battle.Mais si le coach appuie plusieurs fois sur le bouton rouge, au final il n'y a qu'une seule place pour un talent volé. Alors, qui sera sauvé ? Qui sera repêché ? Un talent volé sera-t-il remplacé ?Qui restera dans la compétition ? Qui en partira ?Découvrez les coulisses de The Voice : débriefe du prime, réactions à chaud, bêtisier, images exclusives des coachs et JB Goupil qui se faufile ! Sans oublier la prestation exceptionnelle de Jane Constance, gagnante de The Voice Kids saison 2, qui nous fait le plaisir d’interpréter Je serai là (Ben), sur la scène de The Voice.