The Voice : la 3ème soirée des Battles

Des duels au sommet !

Sur le nouveau plateau transformé en ring, deux talents d'une même équipe vont s'affronter sur une même chanson, lors d'un face-à-face en public. Ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes pour décrocher leurs places pour l'épreuve ultime. En effet, à l'issue de cette prestation, leur coach choisira le talent le plus convaincant, celui qui pourra accéder à la prochaine étape du concours et se rapprocher ainsi un peu plus des grands shows en direct.



Battle sous haute tension : le vol des talents permanent

Chaque coach conserve le droit de voler un talent à un autre coach pendant l'ensemble de la phase des Battles. Mais, cette année, grâce au "Vol de talent permanent", il peut décider de le remplacer par un autre talent qu'il estime meilleur. Dans ce cas, le premier talent "volé" laisse sa place au nouveau. En coulisses, quatre sièges (1 pour chaque coach) sont installés pour voir succéder - ou non - les talents "volés".



Un seul objectif : rester sur le siège jusqu'à la fin des Battles pour atteindre l'épreuve ultime.



L'émission sera suivie à 22h20 de "The Voice, la suite" :

Découvrez les coulisses de The Voice : débriefe du prime, réactions à chaud, bêtisier, images exclusives des coachs et JB Goupil qui se faufile ! Sans oublier la prestation exceptionnelle de Clément Verzi, talent de la saison 5, qui nous fait le plaisir d’interpréter "Pas assez de toi", sur la scène de The Voice.