The Voice : Les Epreuves Ultimes, la suite

Ce samedi 13 mai, la deuxième session de l’Epreuve Ultime aura lieu.



Les talents de l’équipe de Zazie ainsi que ceux de l’équipe de Matt Pokora devront prouver l’étendue de leurs talents pour accéder aux Primes. Performances vocales et émotions seront au rendez-vous lors de cette étape cruciale de la compétition.



Samedi dernier, 7 talents au total se sont qualifiés et continuent l'aventure The Voice : The Sugazz, Vincent Vinel, Imane, de la team Mika et Julia Paul, Shaby et Lucie de la team Florent Pagny. Marvin Dupré a été sauvé in extremis par Zazie.



Qui les rejoindront le samedi 20 mai sur les Grands Shows? Réponse ce samedi sur TNTV



L'émission sera suivie à 21h30 de "The Voice, la suite" :

Découvrez les coulisses de The Voice : débriefe du prime, réactions à chaud, bêtisier, images exclusives des coachs et JB Goupil qui se faufile ! Sans oublier la prestation exceptionnelle de Hiba Tawaji, talent de la saison 4, qui nous fait le plaisir d’interpréter Vivre, sur la scène de The Voice, et Martin Giroux, Daniel Lavoie et Angelo Delvecchio qui interprétent Belle, accompagnés au piano par Richard Cocciante.