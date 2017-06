The Voice : Katy Perry en invitée exceptionnelle de la demi-finale

Au terme d'un prime riche en émotion, samedi dernier, nos huit talents se sont qualifiés pour les demi-finales de The Voice saison 6. Un double ticket puisqu'ils ont également gagné leur place sur la tournée de The Voice.



En attendant le prime, ils ont enchaîné les répétitions et effectué leur premier shooting photo.

Ils sont sur les starting-blocks. Car ils savent, qu'à l'issue de la soirée, une place en finale se joue.



Ils pourront compter sur Katy Perry pour mettre le feu à la scène. La star internationale viendra interpréter son nouveau single. Un des candidats aura la chance de chanter avec l'artiste.



L'émission sera suivie à 21h45 de "The Voice, la suite"

Découvrez les coulisses de The Voice : débriefe du prime, réactions à chaud, bêtisier, images exclusives des coachs et JB Goupil qui se faufile