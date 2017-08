The Island : les naufragés ont traversé la moitié de l’aventure !

Malgré un grand nombre de mésaventures, les naufragés sont parvenus à atteindre la moitié de cette expérience unique. Le petit groupe de cinq personnes tente, tant bien que mal, de survivre mais, entre les pluies, la faim, les nuisibles voraces et la fatigue, rien ne va plus. Les problèmes de santé se multiplient et pourraient bien provoquer une évacuation. Seul moyen de s'en sortir : obtenir enfin un feu. Mais vont-ils y parvenir ? En attendant, il est question d'un départ collectif. Du côté du grand groupe, la cohésion n'est toujours pas au rendez-vous. Chaque initiative créée des tensions. Pourtant, à ce stade, il est impératif de s'organiser pour économiser ses forces.