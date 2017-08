The Island les naufragés : les 18 aventuriers réunis pour la 1e fois

Épisode 11

Les naufragés du groupe de 15 sont à bout et ne supportent plus leur plage infestée de moucherons. 4 éclaireurs – François,

Aurélien, Jérémie et Martin - sont donc partis chercher une nouvelle plage. Mais après 48 heures d'absence, ne les voyant pas revenir dans les temps, le groupe resté sur le camp a décidé de partir lui-même en quête d'un eldorado. Déçus, avec le sentiment d'avoir été abandonnés, ils sont bien loin d'imaginer que les 4 éclaireurs ont, en fait, fait la connaissance d'autres naufragés…



Épisode 12

Pour la 1re fois, les 18 naufragés sont réunis et ont décidé de la plage où installer leur camp… Mais la vie en communauté est un vrai challenge, et les conditions difficiles de survie mettent chaque jour un peu plus les nerfs à vif. Aussi, quand il faut réorganiser un nouveau camp pour la 4e fois de l'expérience, le coeur n'y est plus et la fatigue a pris le dessus. Mais après une installation compliquée, les 18 naufragés vont enfin pouvoir profiter un peu des joies de l'île… Bronzette et baignade sont enfin au programme pour les naufragés !